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Капранов Афанасий Фадеев

Место рождения

Щукино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

02.05.1848

Дата смерти

21.01.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1848

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Капранова Пелагея Васильева

Щукино, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
09.10.1866

Жена: Капранова Васса Феодорова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
07.11.1870

Дочь: Капранова Стефанида Афанасьева

Мать ребёнка: Капранова Васса Феодорова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
28.06.1874

Дочь: Капранова Марфа Афанасьева

Мать ребёнка: Капранова Васса Феодорова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
1876

Сын: Капранов Василий Афанасьев

Мать ребёнка: Капранова Васса Феодорова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
21.07.1879

Дочь: Капранов Мария (Марфа) Афанасьева

Мать ребёнка: Капранова Васса Феодорова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
21.07.1879

Сын: Капранов Симеон Афанасьев

Мать ребёнка: Капранова Васса Феодорова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Рождение ребёнка
24.05.1883

Дочь: Капранов Феодосия Афанасьева

Мать ребёнка: Капранова Васса Феодорова

Щукино, город Алексин, Тульская область
Смерть
21.01.1884
Щукино, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: от лихорадной
Похороны
Неизвестно
Щукино, город Алексин, Тульская область
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