Капранов Афанасий Фадеев
Место рождения
Дата рождения02.05.1848
Дата смерти21.01.1884
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1848
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
09.10.1866
Рождение ребёнка
07.11.1870
Дочь: Капранова Стефанида Афанасьева
Мать ребёнка: Капранова Васса Феодорова
Рождение ребёнка
28.06.1874
Дочь: Капранова Марфа Афанасьева
Мать ребёнка: Капранова Васса Феодорова
Рождение ребёнка
1876
Сын: Капранов Василий Афанасьев
Мать ребёнка: Капранова Васса Феодорова
Рождение ребёнка
21.07.1879
Дочь: Капранов Мария (Марфа) Афанасьева
Мать ребёнка: Капранова Васса Феодорова
Рождение ребёнка
21.07.1879
Сын: Капранов Симеон Афанасьев
Мать ребёнка: Капранова Васса Феодорова
Рождение ребёнка
24.05.1883
Дочь: Капранов Феодосия Афанасьева
Мать ребёнка: Капранова Васса Феодорова
Смерть
21.01.1884
Причина смерти: от лихорадной
Похороны
Неизвестно