Капранова Ксения Петрова
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смерти06.01.1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.10.1824
крестьянин сельца Щукина Фадей Данилов, первым браком, 17 лет. Тогож сельца крестьянская дивица Ксения Петрова, 16 лет
Смерть
06.01.1830
Причина смерти: горячкою
Похороны
Неизвестно