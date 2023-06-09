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Капранова Ксения Петрова

Место рождения

Щукино, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

06.01.1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1804 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Щукино, город Алексин, Тульская область
Бракосочетание
26.10.1824

Муж: Капранов Фадей Данилов

Щукино, город Алексин, Тульская область
крестьянин сельца Щукина Фадей Данилов, первым браком, 17 лет. Тогож сельца крестьянская дивица Ксения Петрова, 16 лет
Смерть
06.01.1830
Щукино, город Алексин, Тульская область
Причина смерти: горячкою
Похороны
Неизвестно
Щукино, город Алексин, Тульская область