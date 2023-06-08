Бурлакова (Астрихинская) Устинья Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1923
Дата смерти15.05.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1923
Рождение ребёнка
18.04.1951
Дочь: Ковалева Людмила
Отец ребёнка: Бурлаков Иннокентий
Орлик, Окинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.04.1958
Сын: Бурлаков Александр
Отец ребёнка: Бурлаков Иннокентий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бурлаков Иннокентий
Смерть
15.05.1988