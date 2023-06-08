Бурлакова (Астрихинская) Устинья Евстигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурлакова (Астрихинская) Устинья Евстигнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1923

Дата смерти

15.05.1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
15.10.1923

Отец: Астрихинский Евстигней Иннокентьевич

Мать: Астрихинская Агафья

Рождение ребёнка
18.04.1951

Дочь: Ковалева Людмила

Отец ребёнка: Бурлаков Иннокентий

Орлик, Окинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.04.1958

Сын: Бурлаков Александр

Отец ребёнка: Бурлаков Иннокентий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурлаков Иннокентий

Смерть
15.05.1988