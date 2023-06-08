Астрихинская (Никипелова) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 18.02.1890
Дата смерти30.06.1977
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.02.1890
Отец: Никипелов Михаил Иванович
Мать: Некипелова Ольга
Рождение ребёнка
01.09.1917
Дочь: Анфиса Евстигнеевна
Отец ребёнка: Астрихинский Евстигней Иннокентьевич
Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.10.1923
Дочь: Бурлакова Устинья Евстигнеевна
Отец ребёнка: Астрихинский Евстигней Иннокентьевич
Рождение ребёнка
06.02.1935
Сын: Астрихинский Василий Евстигнеевич
Отец ребёнка: Астрихинский Евстигней Иннокентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Митрофанова Елена Евстигнеевна
Отец ребёнка: Астрихинский Евстигней Иннокентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хлызова Прасковья Евстигнеевна
Отец ребёнка: Астрихинский Евстигней Иннокентьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смолина Татьяна Евстигнеевна
Отец ребёнка: Астрихинский Евстигней Иннокентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.06.1977