Астрихинская (Никипелова) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астрихинская (Никипелова) Агафья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 18.02.1890

Дата смерти

30.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 18.02.1890

Отец: Никипелов Михаил Иванович

Мать: Некипелова Ольга

Рождение ребёнка
01.09.1917

Дочь: Анфиса Евстигнеевна

Отец ребёнка: Астрихинский Евстигней Иннокентьевич

Поселье, Бичурский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
15.10.1923

Дочь: Бурлакова Устинья Евстигнеевна

Отец ребёнка: Астрихинский Евстигней Иннокентьевич

Рождение ребёнка
06.02.1935

Сын: Астрихинский Василий Евстигнеевич

Отец ребёнка: Астрихинский Евстигней Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Митрофанова Елена Евстигнеевна

Отец ребёнка: Астрихинский Евстигней Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хлызова Прасковья Евстигнеевна

Отец ребёнка: Астрихинский Евстигней Иннокентьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смолина Татьяна Евстигнеевна

Отец ребёнка: Астрихинский Евстигней Иннокентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астрихинский Евстигней Иннокентьевич

Смерть
30.06.1977