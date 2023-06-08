Митрофанова (Астрихинская) Елена Евстигнеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрофанова (Астрихинская) Елена Евстигнеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 2012

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Астрихинский Евстигней Иннокентьевич

Мать: Астрихинская Агафья

Рождение ребёнка
26.11.1958

Сын: Митрофанов Михаил

Отец ребёнка: Митрофанов Владимир

Рождение ребёнка
18.11.1969

Дочь: Ангелина

Отец ребёнка: Митрофанов Владимир

Скопин, город Скопин, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митрофанов Владимир

Смерть
Около 2012