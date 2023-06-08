Митрофанова (Астрихинская) Елена Евстигнеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.11.1958
Сын: Митрофанов Михаил
Отец ребёнка: Митрофанов Владимир
Рождение ребёнка
18.11.1969
Дочь: Ангелина
Отец ребёнка: Митрофанов Владимир
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Митрофанов Владимир
Смерть
Около 2012