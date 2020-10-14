Бурлаков Иннокентий
Место рождения
Дата рождения04.02.1923
Дата смерти14.10.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1923
Отец: Бурлаков Василий
Мать: Бурлакова Мария
Рождение ребёнка
18.04.1951
Дочь: Ковалева Людмила
Мать ребёнка: Бурлакова Устинья Евстигнеевна
Орлик, Окинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.04.1958
Сын: Бурлаков Александр
Мать ребёнка: Бурлакова Устинья Евстигнеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.10.2020
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Камышинское кладбище