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Бурлаков Иннокентий

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Место рождения

Нижний Саянтуй, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

04.02.1923

Дата смерти

14.10.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1923

Отец: Бурлаков Василий

Мать: Бурлакова Мария

Нижний Саянтуй, Тарбагатайский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
18.04.1951

Дочь: Ковалева Людмила

Мать ребёнка: Бурлакова Устинья Евстигнеевна

Орлик, Окинский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
16.04.1958

Сын: Бурлаков Александр

Мать ребёнка: Бурлакова Устинья Евстигнеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бурлакова Устинья Евстигнеевна

Смерть
14.10.2020
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Камышин, город Камышин, Волгоградская область
Камышинское кладбище