Дивов Игорь Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДивов Игорь Николаевич

Дивов Игорь Николаевич

avatar

Место рождения

Владикавказ, Russia (Россия)

Дата рождения

11.03.1921

Дата смерти

27.11.2000

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1921

Отец: Дивов Николай Николаевич

Мать: не указана

Владикавказ, Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Наталья Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
советский актёр театра кукол и эстрады, народный артист РСФСР
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
27.11.2000
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
30.11.2000
Ваганьково, Москва, Russia (Россия)
участок № 40
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close