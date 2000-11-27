Дивов Игорь Николаевич
Место рожденияВладикавказ, Russia (Россия)
Дата рождения11.03.1921
Дата смерти27.11.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1921
Отец: Дивов Николай Николаевич
Мать: не указана
Владикавказ, Russia (Россия)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
советский актёр театра кукол и эстрады, народный артист РСФСР
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.11.2000
Похороны
30.11.2000
Ваганьково, Москва, Russia (Россия)
участок № 40