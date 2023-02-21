Давыдова Домника Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.01.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Давыдов Николай
Отец ребёнка: Давыдов Федот (Федор)
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Давыдов Федот (Федор)
Рождение ребёнка
1857
Сын: Давыдов Тимофей
Отец ребёнка: Давыдов Федот (Федор)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно