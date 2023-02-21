Давыдова Домника Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Домника Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.01.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1828 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Давыдов Николай

Отец ребёнка: Давыдов Федот (Федор)

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Давыдов Федот (Федор)

Рождение ребёнка
1857

Сын: Давыдов Тимофей

Отец ребёнка: Давыдов Федот (Федор)

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Федот (Федор)

Смерть
Неизвестно
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