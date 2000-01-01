Давыдов Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДавыдов Тимофей

Давыдов Тимофей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

25.07.1922

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Давыдов Федот (Федор)

Мать: Давыдова Домника Никитична

Бракосочетание
03.11.1878

Жена: Давыдова Марина

с. Нижнее Чуево Тамбовской губернии
Христорождественская церковь, священник Михаил Остроумов, псаломщик Филипп Казанский
Рождение ребёнка
20.06.1894

Дочь: Попова Феврония

Мать ребёнка: Давыдова Марина

с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Прокопий

Мать ребёнка: Давыдова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давыдов Андрей

Мать ребёнка: Давыдова Марина

Смерть
25.07.1922
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Причина смерти: от голода
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close