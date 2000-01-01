Давыдов Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти25.07.1922
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Давыдов Федот (Федор)
Бракосочетание
03.11.1878
Жена: Давыдова Марина
с. Нижнее Чуево Тамбовской губернии
Христорождественская церковь, священник Михаил Остроумов, псаломщик Филипп Казанский
Рождение ребёнка
20.06.1894
Дочь: Попова Феврония
Мать ребёнка: Давыдова Марина
с. Нижнее Чуево Мучкапского района Тамбовской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Прокопий
Мать ребёнка: Давыдова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давыдов Андрей
Мать ребёнка: Давыдова Марина
Смерть
25.07.1922
Нижнее Чуево, Тамбовская область, Россия
Причина смерти: от голода