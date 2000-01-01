Давыдов Федот (Федор)
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1828
Отец: Давыдов Архип
Мать: Давыдова Ирина
Крещение
26.02.1828
Село Нижнее-Чуево, Христорождественская церковь
Крестные Семен Михайлович Новгородов, женка Елена Семёновна Голошумова
Рождение ребёнка
1851
Сын: Давыдов Николай
Мать ребёнка: Давыдова Домника Никитична
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Давыдова Домника Никитична
Рождение ребёнка
1857
Сын: Давыдов Тимофей
Мать ребёнка: Давыдова Домника Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно