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Давыдов Федот (Федор)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1828

Отец: Давыдов Архип

Мать: Давыдова Ирина

Крещение
26.02.1828
Село Нижнее-Чуево, Христорождественская церковь
Крестные Семен Михайлович Новгородов, женка Елена Семёновна Голошумова
Рождение ребёнка
1851

Сын: Давыдов Николай

Мать ребёнка: Давыдова Домника Никитична

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Давыдова Домника Никитична

Рождение ребёнка
1857

Сын: Давыдов Тимофей

Мать ребёнка: Давыдова Домника Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Домника Никитична

Смерть
Неизвестно
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