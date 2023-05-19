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Гусынин Александр Иванов

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1776

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: Гусынин Иван Иванов

Мать: Гусынина Аксинья Кондратьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Аксинья Александрова

Мать ребёнка: Гусынина Евдокия Леонтьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Пелагея Александрова

Мать ребёнка: Гусынина Евдокия Леонтьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Гусынин Андрей Александров

Мать ребёнка: Гусынина Евдокия Леонтьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Гусынин Яков Александров

Мать ребёнка: Гусынина Евдокия Леонтьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусынина Евдокия Леонтьева

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1776
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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