Гусынин Александр Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1731
Дата смертиПосле 1776
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731
Отец: Гусынин Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Аксинья Александрова
Мать ребёнка: Гусынина Евдокия Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Пелагея Александрова
Мать ребёнка: Гусынина Евдокия Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Гусынин Андрей Александров
Мать ребёнка: Гусынина Евдокия Леонтьева
Рождение ребёнка
Около 1776
Мать ребёнка: Гусынина Евдокия Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1776