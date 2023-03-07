Гусынина Евдокия Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГусынина Евдокия Леонтьева

Гусынина Евдокия Леонтьева

avatar

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1776

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: Леонтий Маркелов

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Аксинья Александрова

Отец ребёнка: Гусынин Александр Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Пелагея Александрова

Отец ребёнка: Гусынин Александр Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Гусынин Андрей Александров

Отец ребёнка: Гусынин Александр Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Гусынин Яков Александров

Отец ребёнка: Гусынин Александр Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусынин Александр Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1776
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close