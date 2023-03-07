Гусынина Евдокия Леонтьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1776
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: Леонтий Маркелов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Аксинья Александрова
Отец ребёнка: Гусынин Александр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Пелагея Александрова
Отец ребёнка: Гусынин Александр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Гусынин Андрей Александров
Отец ребёнка: Гусынин Александр Иванов
Рождение ребёнка
Около 1776
Отец ребёнка: Гусынин Александр Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1776