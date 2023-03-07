Гусынина Аксинья Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусынина Аксинья Кондратьева

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Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1702 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1731

Сын: Гусынин Александр Иванов

Отец ребёнка: Гусынин Иван Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Сын: Гусынин Иван Иванов

Отец ребёнка: Гусынин Иван Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1747

Сын: Гусынин Афанасий Иванов

Отец ребёнка: Гусынин Иван Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Гусынин Сидор Иванов

Отец ребёнка: Гусынин Иван Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусынин Иван Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1762
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
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