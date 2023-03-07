Гусынина Аксинья Кондратьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1710
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1731
Отец ребёнка: Гусынин Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1746
Сын: Гусынин Иван Иванов
Отец ребёнка: Гусынин Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1747
Отец ребёнка: Гусынин Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1757
Сын: Гусынин Сидор Иванов
Отец ребёнка: Гусынин Иван Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гусынин Иван Иванов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762