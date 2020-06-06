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Подойников Виктор Дмитриевич

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Место рождения

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область

Дата рождения

01.12.1938

Дата смерти

06.06.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Каменогорск, Усть-Каменогорская городская администрация, Восточно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
16.05.1979

Сын: Подойников Александр Викторович

Мать ребёнка: Медведева Мария Николаевна

Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Мария Николаевна

Смерть
06.06.2020
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