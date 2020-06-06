Подойников Виктор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения01.12.1938
Дата смерти06.06.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1979
Сын: Подойников Александр Викторович
Мать ребёнка: Медведева Мария Николаевна
Костанай, городская администрация Костанай, Костанайская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.06.2020