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Мазур иван леонтьевич

Место рождения

Бортники, Вінницька область

Дата рождения

12.02.1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1905

Отец: Мазур леонтий иеремеевич

Мать: Кирилюк агафия харлампиевна

Бортники, Вінницька область
восприемники Ефим Терентьевич Запека и жена Данила Филлимоновича Малинецкого Праскевья Кирилловна
Рождение ребёнка
02.02.1926

Дочь: Мазур Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Мазур евдокия петровна

Бортники, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазур евдокия петровна

Смерть
Неизвестно
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