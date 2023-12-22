Мазур иван леонтьевич
Место рождения
Дата рождения12.02.1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1905
восприемники Ефим Терентьевич Запека и жена Данила Филлимоновича Малинецкого Праскевья Кирилловна
Рождение ребёнка
02.02.1926
Дочь: Мазур Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Мазур евдокия петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мазур евдокия петровна
Смерть
Неизвестно