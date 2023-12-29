Кирилюк агафия харлампиевна
Место рождения
Дата рождения17.02.1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1862
Отец: Кирилюк харлампий сельвестрович
Мать: феодосия петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.02.1905
Отец ребёнка: Мазур леонтий иеремеевич
восприемники Ефим Терентьевич Запека и жена Данила Филлимоновича Малинецкого Праскевья Кирилловна
Смерть
Неизвестно