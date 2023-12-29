Кирилюк агафия харлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирилюк агафия харлампиевна

Место рождения

Бортники, Вінницька область

Дата рождения

17.02.1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1862

Отец: Кирилюк харлампий сельвестрович

Мать: феодосия петровна

Бортники, Вінницька область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазур леонтий иеремеевич

Рождение ребёнка
12.02.1905

Сын: Мазур иван леонтьевич

Отец ребёнка: Мазур леонтий иеремеевич

Бортники, Вінницька область
восприемники Ефим Терентьевич Запека и жена Данила Филлимоновича Малинецкого Праскевья Кирилловна
Смерть
Неизвестно

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