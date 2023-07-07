Сигалаева (Землянкина) Софья Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигалаева (Землянкина) Софья Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Землянкин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1959

Дочь: Яшина Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Сигалаев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
1962

Дочь: Елена Владимировна

Отец ребёнка: Сигалаев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
1964

Дочь: Ржанова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Сигалаев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлёва Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Сигалаев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сигалаев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Сигалаев Владимир Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сигалаев Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Сигалаев Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сигалаев Владимир Петрович

Смерть
Неизвестно
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