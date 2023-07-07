Сигалаева (Землянкина) Софья Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Землянкин Фёдор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1959
Дочь: Яшина Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Сигалаев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
1962
Дочь: Елена Владимировна
Отец ребёнка: Сигалаев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
1964
Дочь: Ржанова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Сигалаев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлёва Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Сигалаев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сигалаев Александр Владимирович
Отец ребёнка: Сигалаев Владимир Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сигалаев Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Сигалаев Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно