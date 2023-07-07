Журавлёва (Сигалаева) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлёва (Сигалаева) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сигалаев Владимир Петрович

Мать: Сигалаева (Землянкина) Софья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Андреевич

Отец ребёнка: Журавлёв Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Журавлёв Андреевич

Отец ребёнка: Журавлёв Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санникова (Журавлёва) Марина Андреевна

Отец ребёнка: Журавлёв Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Журавлёва) Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Журавлёв Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Журавлёв Андрей

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