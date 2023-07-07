Журавлёва (Сигалаева) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлёв Андреевич
Отец ребёнка: Журавлёв Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Журавлёв Андреевич
Отец ребёнка: Журавлёв Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санникова (Журавлёва) Марина Андреевна
Отец ребёнка: Журавлёв Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Журавлёва) Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Журавлёв Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Журавлёв Андрей