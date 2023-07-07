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Сигалаев Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сигалаев Владимир Петрович

Мать: Сигалаева Софья Фёдоровна

Развод
Неизвестно

Жена: Сигалаева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Александровна

Мать ребёнка: Сигалаева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сигалаева Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Александровна

Мать ребёнка: Сигалаева Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина Александровна

Мать ребёнка: Сигалаева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сигалаева Татьяна