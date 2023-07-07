Сигалаев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Развод
Неизвестно
Жена: Сигалаева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Александровна
Мать ребёнка: Сигалаева Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сигалаева Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Александровна
Мать ребёнка: Сигалаева Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина Александровна
Мать ребёнка: Сигалаева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сигалаева Татьяна