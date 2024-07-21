Голышкин Александр Михайлович До 1898 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Голышкин Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1898 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1898 ст.

Отец: Голышкин Михаил Севастьянович

Мать: не указана

Восприемник
27.04.1910 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Восприемник ИМ Александр Михайлович Голышкин. Воскресенская церковь. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей г. Илецка церквей Воскресенской, Казанской, тюремной, посёлко... Показать все
Поручитель
07.02.1914 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Поручитель Александр Михайлович Галышкин. Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти города Илецкая Защита (Николаевская церковь); посёлков: Черновский, Илецкий (Казанская церковь)... Показать все
Поручитель
07.02.1914 ст.
Соль-Илецк, Соль-Илецкий, Оренбургская область
Поручитель Александр Михайлович Галышкин. Метрические книги записей о рождении, бракосочетании и смерти города Илецкая Защита (Николаевская церковь); посёлков: Черновский, Илецкий (Казанская церковь)... Показать все
Смерть
Неизвестно

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