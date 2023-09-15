Пироженко / Пирожков / Иоанн Григорьевич
Место рождения
Дата рождения14.04.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1899
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1899г.лист-169,зап.-59,ГАВО,Ф - И331-9-9
Крещение
15.04.1899
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Godparents:Крестьяне х.Морозова - Иван Павлович Шаповалов и Александра Никоноровна Утянская
Смерть
Неизвестно