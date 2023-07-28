Пироженко Екатерина Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1795
Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1895
Сын: Пироженко / Пирожков / Емельян Григорьевич
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Григорий Андреевич
ГАВО,Ф - И331-9-8,м/к-1896г.,лист-116,зап.-92 Преображенская церковь
Рождение ребёнка
14.04.1899
Сын: Пироженко / Пирожков / Иоанн Григорьевич
Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Григорий Андреевич
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1899г.лист-169,зап.-59,ГАВО,Ф - И331-9-9
Смерть
Неизвестно