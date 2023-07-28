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Пироженко Екатерина Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
До 1795

Муж: Пироженко / Пирожков / Григорий Андреевич

Белогорье, Подгоренский муниципальный район, Воронежская область
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1895

Сын: Пироженко / Пирожков / Емельян Григорьевич

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Григорий Андреевич

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
ГАВО,Ф - И331-9-8,м/к-1896г.,лист-116,зап.-92 Преображенская церковь
Рождение ребёнка
14.04.1899

Сын: Пироженко / Пирожков / Иоанн Григорьевич

Отец ребёнка: Пироженко / Пирожков / Григорий Андреевич

Морозовка, Калачеевский муниципальный район, Воронежская область
Преображенская церковь сл.Белогорье Острогожского уезда,м/к-1899г.лист-169,зап.-59,ГАВО,Ф - И331-9-9
Смерть
Неизвестно