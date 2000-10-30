Бондаренко (Жердева) Ирина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1956
Дата смерти30.10.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1985
Сын: Бондаренко Николай Александрович
Отец ребёнка: Бондаренко Александр Николаевич
Рождение ребёнка
20.08.1987
Сын: Бондаренко Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бондаренко Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.10.2000