Бондаренко (Жердева) Ирина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Жердева) Ирина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1956

Дата смерти

30.10.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.07.1985

Сын: Бондаренко Николай Александрович

Отец ребёнка: Бондаренко Александр Николаевич

Рождение ребёнка
20.08.1987

Сын: Бондаренко Сергей Александрович

Отец ребёнка: Бондаренко Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Александр Николаевич

Смерть
30.10.2000
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