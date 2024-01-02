Бондаренко Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954
Отец: не указан
Рождение ребёнка
18.07.1985
Сын: Бондаренко Николай Александрович
Мать ребёнка: Бондаренко Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
20.08.1987
Сын: Бондаренко Сергей Александрович
Мать ребёнка: Бондаренко Ирина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно