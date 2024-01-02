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Бондаренко Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1954

Отец: не указан

Мать: Бондаренко Ксения Алексеевна

Рождение ребёнка
18.07.1985

Сын: Бондаренко Николай Александрович

Мать ребёнка: Бондаренко Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
20.08.1987

Сын: Бондаренко Сергей Александрович

Мать ребёнка: Бондаренко Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Ирина Владимировна

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