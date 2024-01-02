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Бондаренко Сергей Александрович
Бондаренко Сергей Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.08.1987
Пол
Мужской
Отец
Бондаренко Александр Николаевич
1954 г.р.
Мать
Бондаренко (Жердева) Ирина Владимировна
1956 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1987
Отец:
Бондаренко Александр Николаевич
Мать:
Бондаренко Ирина Владимировна
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