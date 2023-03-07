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Журавлев Косма Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

1830

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Журавлев Федор Сидоров

Мать: Журавлева Васса Герасимова

Рождение ребёнка
1797

Сын: Журавлев Андрей Космин

Мать ребёнка: Журавлева Мария Феофилактова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Журавлева Дария Кузьмовна

Мать ребёнка: Журавлева Мария Феофилактова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Журавлева Мария Феофилактова

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1830
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