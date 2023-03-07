Журавлев Косма Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смерти1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Журавлев Федор Сидоров
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: Журавлева Мария Феофилактова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Журавлева Дария Кузьмовна
Мать ребёнка: Журавлева Мария Феофилактова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1830