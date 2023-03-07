Журавлев Андрей Космин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлев Андрей Космин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Между 1858 и 1872

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

1765 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Журавлев Косма Федорович

Мать: Журавлева Мария Феофилактова

Рождение ребёнка
1820

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1858 и 1872
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