Журавлев Андрей Космин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиМежду 1858 и 1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Рождение ребёнка
1820
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Лимоновская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1858 и 1872