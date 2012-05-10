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Колбасов Николай Фролович

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Место рождения

пос. К.Маркса Тамбовской области

Дата рождения

25.02.1928

Дата смерти

10.05.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1928

Отец: Колбасов Фрол Иванович

Мать: Колбасова Фекла Ивановна

пос. К.Маркса Тамбовской области
Бракосочетание
25.10.1947

Жена: Колбасова Мария Ивановна

Ржаксинский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.11.1948

Сын: Колбасов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Колбасова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.1954

Дочь: Третьякова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Колбасова Мария Ивановна

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Смерть
10.05.2012
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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