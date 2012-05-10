Колбасов Николай Фролович
Место рожденияпос. К.Маркса Тамбовской области
Дата рождения25.02.1928
Дата смерти10.05.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1928
Отец: Колбасов Фрол Иванович
Мать: Колбасова Фекла Ивановна
пос. К.Маркса Тамбовской области
Бракосочетание
25.10.1947
Жена: Колбасова Мария Ивановна
Ржаксинский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
09.11.1948
Сын: Колбасов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Колбасова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
31.07.1954
Дочь: Третьякова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Колбасова Мария Ивановна
Смерть
10.05.2012