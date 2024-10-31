Колбасова (Черепянская) Фекла Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбасова (Черепянская) Фекла Ивановна

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Место рождения

с. Петровское Жердевский район Тамбовская обл

Дата рождения

07.10.1903

Дата смерти

09.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

По приемной семье фамилия Антонова
Рождение ребёнка
До 1922

Дочь: Колбасова Екатерина Фроловна

Отец ребёнка: Колбасов Фрол Иванович

Рождение ребёнка
С 1924 по 1928

Дочь: Колбасова Екатерина Фроловна

Отец ребёнка: Колбасов Фрол Иванович

Рождение ребёнка
Около 1926

Сын: Колбасов Василий Фролович

Отец ребёнка: Колбасов Фрол Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1928

Сын: Колбасов Николай Фролович

Отец ребёнка: Колбасов Фрол Иванович

Рождение ребёнка
19.12.1936

Сын: Колбасов Александр Фролович

Отец ребёнка: Колбасов Фрол Иванович

Смерть
09.05.1980

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