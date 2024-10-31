Колбасова (Черепянская) Фекла Ивановна
Место рожденияс. Петровское Жердевский район Тамбовская обл
Дата рождения07.10.1903
Дата смерти09.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
По приемной семье фамилия Антонова
Рождение ребёнка
До 1922
Дочь: Колбасова Екатерина Фроловна
Отец ребёнка: Колбасов Фрол Иванович
Рождение ребёнка
С 1924 по 1928
Дочь: Колбасова Екатерина Фроловна
Отец ребёнка: Колбасов Фрол Иванович
Рождение ребёнка
Около 1926
Сын: Колбасов Василий Фролович
Отец ребёнка: Колбасов Фрол Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1928
Сын: Колбасов Николай Фролович
Отец ребёнка: Колбасов Фрол Иванович
Рождение ребёнка
19.12.1936
Сын: Колбасов Александр Фролович
Отец ребёнка: Колбасов Фрол Иванович
Смерть
09.05.1980