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Марфа Косьмина

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Место рождения

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1749 г.р.

Мать

Муж

1774 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Косьма Фёдоров

Мать: ?

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.05.1800

Муж: Иван малой

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1802

Сын: Василий Иоаннов

Отец ребёнка: Иван малой

д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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