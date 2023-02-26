Марфа Косьмина
Место рожденияд.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Косьма Фёдоров
Мать: ?
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
19.05.1800
Муж: Иван малой
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.01.1802
Сын: Василий Иоаннов
Отец ребёнка: Иван малой
д.Лункин Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно