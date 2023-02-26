Косьма Фёдоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косьма Фёдоров

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Место рождения

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1749

Дата смерти

01.03.1800

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1767

Сын: Марк Косьмин

Мать ребёнка: ?

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782

Дочь: Марфа Косьмина

Мать ребёнка: ?

д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.03.1800
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
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