Косьма Фёдоров
Место рожденияд.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1749
Дата смерти01.03.1800
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1767
Сын: Марк Косьмин
Мать ребёнка: ?
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1782
Дочь: Марфа Косьмина
Мать ребёнка: ?
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
01.03.1800
д.Варушенки Поречского уезда Смоленской губ.