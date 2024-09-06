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Фоминцов Самойло Сергеевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Фоминцов Сергей Андриянович

Мать: Фоминцова Анна Сергеевна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, рев1934, 38об
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фоминцова (Худякова) Наталья Григорьевна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-185л
Рождение ребёнка
1848

Сын: Фоминцов Михайло Самойлович

Мать ребёнка: Фоминцова (Худякова) Наталья Григорьевна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-184об
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Фоминцова) Фомаида Самойловна

Мать ребёнка: Фоминцова (Худякова) Наталья Григорьевна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-185л из-за
Рождение ребёнка
1856

Сын: Фоминцов Семен Самойлович

Мать ребёнка: Фоминцова (Худякова) Наталья Григорьевна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-184об
Смерть
Неизвестно

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