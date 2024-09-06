Фоминцов Самойло Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
ГАСО, рев1934, 38об
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-185л
Рождение ребёнка
1848
Сын: Фоминцов Михайло Самойлович
Мать ребёнка: Фоминцова (Худякова) Наталья Григорьевна
ГАСО, 179-1-213-184об
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Фоминцова) Фомаида Самойловна
Мать ребёнка: Фоминцова (Худякова) Наталья Григорьевна
ГАСО, 179-1-213-185л из-за
Рождение ребёнка
1856
Сын: Фоминцов Семен Самойлович
Мать ребёнка: Фоминцова (Худякова) Наталья Григорьевна
ГАСО, 179-1-213-184об
Смерть
Неизвестно