Потѣшина (Маклашова) Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потѣшина (Маклашова) Аксинья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.01.1799

Дата смерти

19.08.1875

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1799

Отец: Маклашовъ-Глактиноновъ Федоръ

Мать: Маклашова Пелагея

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.12.1817

Сын: Потѣшинъ Данила

Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Сын: Потѣшинъ Иванъ

Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1823

Сын: Потѣшинъ Николай

Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Щипакина Ксенія

Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Гудова Агаѳія

Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1831

Сын: Потѣшинъ Андрей

Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1834

Дочь: Юрина Матрена

Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.05.1836

Сын: Потѣшинъ Їоаннъ

Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.05.1838

Сын: Потѣшинъ Иванъ

Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потѣшинъ Матвѣй

Смерть
19.08.1875
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ удушья
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