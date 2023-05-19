Потѣшина (Маклашова) Аксинья
Место рождения
Дата рождения24.01.1799
Дата смерти19.08.1875
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1799
Отец: Маклашовъ-Глактиноновъ Федоръ
Мать: Маклашова Пелагея
Рождение ребёнка
11.12.1817
Сын: Потѣшинъ Данила
Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
1821
Сын: Потѣшинъ Иванъ
Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
1823
Сын: Потѣшинъ Николай
Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Щипакина Ксенія
Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Гудова Агаѳія
Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
1831
Сын: Потѣшинъ Андрей
Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
25.03.1834
Дочь: Юрина Матрена
Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
03.05.1836
Сын: Потѣшинъ Їоаннъ
Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй
Рождение ребёнка
07.05.1838
Сын: Потѣшинъ Иванъ
Отец ребёнка: Потѣшинъ Матвѣй
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Потѣшинъ Матвѣй
Смерть
19.08.1875
Причина смерти: Отъ удушья