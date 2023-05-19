Щипакина (Потѣшина) Ксенія
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смерти12.02.1904
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Потѣшинъ Матвѣй
Мать: Потѣшина Аксинья
Муж: Щипакинъ Андрей
Сын: Щипакинъ Василий
Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей
Сын: Щипакинъ Владимиръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей
Сын: Щипакинъ Романъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей
Сын: Щипакинъ Илья
Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей
Сын: Щипакинъ Степанъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей
Сын: Щипакинъ Тихонъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей
Дочь: Карташева Евдокия
Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей
Дочь: Щипакина Анна
Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей
Сын: Щипакинъ Петръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей
Сын: Щипакинъ Дий
Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей
Дочь: Опарина Анастасия
Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей
Дочь: Щипакина Александра
Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей
Сын: Щипакинъ Петръ
Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей
Сын: Щипакинъ Иванъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей
Дочь: Щипакина Анисья
Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей