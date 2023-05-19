Щипакина (Потѣшина) Ксенія — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Потѣшина) Ксенія

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1826

Дата смерти

12.02.1904

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Потѣшинъ Матвѣй

Мать: Потѣшина Аксинья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
31.01.1843

Муж: Щипакинъ Андрей

Рождение ребёнка
17.03.1844

Сын: Щипакинъ Василий

Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.07.1845

Сын: Щипакинъ Владимиръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.09.1846

Сын: Щипакинъ Романъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1846

Сын: Щипакинъ Илья

Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1847

Сын: Щипакинъ Степанъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
12.06.1849

Сын: Щипакинъ Тихонъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
23.02.1851

Дочь: Карташева Евдокия

Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.07.1852

Дочь: Щипакина Анна

Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.11.1853

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.05.1858

Сын: Щипакинъ Петръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.07.1859

Сын: Щипакинъ Дий

Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1861

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.12.1862

Дочь: Опарина Анастасия

Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
21.04.1864

Дочь: Щипакина Александра

Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1865

Сын: Щипакинъ Петръ

Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.09.1867

Сын: Щипакинъ Иванъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1869

Дочь: Щипакина Анисья

Отец ребёнка: Щипакинъ Андрей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
12.02.1904
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Отъ старости
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