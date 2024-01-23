Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова

Место рождения

Горсткино, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Горсткино, Воловский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмелевский Кирил Митрофанов

Рождение ребёнка
12.06.1860 ст.

Сын: Хмелевский Варфоломей Кирилов

Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
16.11.1862 ст.

Сын: Хмелевский Михаил Кирилов

Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
1865 ст.

Дочь: Хмелевская Марфа Кирилова

Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
30.12.1865 ст.

Дочь: (Хмелевская) Мария Кирилова

Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1869 ст.

Дочь: Хмелевская Анна Кирилова

Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1875 ст.

Сын: Хмельнов (Хмелевский) Дмитрий Кирилов

Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Крещение 20.10.1875 Восприменики - с. Солодилова д. Горки отставной офицер Евсей Карпов Яковлев, д. Алексеевки вдова Марфа Емельянова
Рождение ребёнка
11.06.1878 ст.

Сын: Хмелевский Иван Кирилов

Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Митрофанов

Алексеевка, Воловский район , Тульская губерния
Смерть
Неизвестно

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