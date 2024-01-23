Хмелевская (Яковлева) Екатерина Карпова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1860 ст.
Сын: Хмелевский Варфоломей Кирилов
Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Митрофанов
Рождение ребёнка
16.11.1862 ст.
Сын: Хмелевский Михаил Кирилов
Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Митрофанов
Рождение ребёнка
1865 ст.
Дочь: Хмелевская Марфа Кирилова
Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Митрофанов
Рождение ребёнка
30.12.1865 ст.
Дочь: (Хмелевская) Мария Кирилова
Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Митрофанов
Рождение ребёнка
10.10.1869 ст.
Дочь: Хмелевская Анна Кирилова
Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Митрофанов
Рождение ребёнка
19.10.1875 ст.
Сын: Хмельнов (Хмелевский) Дмитрий Кирилов
Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Митрофанов
Крещение 20.10.1875 Восприменики - с. Солодилова д. Горки отставной офицер Евсей Карпов Яковлев, д. Алексеевки вдова Марфа Емельянова
Рождение ребёнка
11.06.1878 ст.
Отец ребёнка: Хмелевский Кирил Митрофанов
Смерть
Неизвестно