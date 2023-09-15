Кирякулова Христина Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирякулова Христина Даниловна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Любовь Митрофановна

Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович

Бракосочетание
До 1894

Муж: Кирякулов Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Александра Митрофановна

Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Елена Митрофановна

Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Надежда Митрофановна

Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Кирякулов Василий Митрофанович

Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Василиса Митрофановна

Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
1907

Сын: Кирякулов Семен Митрофанович

Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кирякулов Иван Митрофанович

Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Митрофановна

Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович

Смерть
Неизвестно
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