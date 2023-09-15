Кирякулова Христина Даниловна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Любовь Митрофановна
Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович
Бракосочетание
До 1894
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Александра Митрофановна
Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Елена Митрофановна
Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Надежда Митрофановна
Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Кирякулов Василий Митрофанович
Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Василиса Митрофановна
Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Кирякулов Семен Митрофанович
Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кирякулов Иван Митрофанович
Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Митрофановна
Отец ребёнка: Кирякулов Митрофан Иванович
Смерть
Неизвестно