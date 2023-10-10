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Кирякулов Семен Митрофанович
Кирякулов Семен Митрофанович
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Место рождения
Красная Поляна
Дата рождения
1907
Дата смерти
1908
Пол
Мужской
Отец
Кирякулов Митрофан Иванович
1868 г.р.
Мать
Кирякулова Христина Даниловна
1870 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Кирякулов Митрофан Иванович
Мать:
Кирякулова Христина Даниловна
Красная Поляна
Смерть
1908
Красная Поляна
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