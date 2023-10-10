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Кирякулов Семен Митрофанович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1907

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Кирякулов Митрофан Иванович

Мать: Кирякулова Христина Даниловна

Смерть
1908
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