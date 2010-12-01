Зрилин Иван Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1935
Дата смерти?.12.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935
Отец: Зрилин Яков Григорьевич
Мать: Зрилина Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.12.2010