Зрилин Иван Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗрилин Иван Яковлевич

Зрилин Иван Яковлевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1935

Дата смерти

?.12.2010

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1935

Отец: Зрилин Яков Григорьевич

Мать: Зрилина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.12.2010
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close