Зрилина (Щеглова) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зрилина (Щеглова) Татьяна Петровна

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Место рождения

Нучарово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

07.01.1913

Дата смерти

07.03.2012

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Нучарово, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1935

Сын: Зрилин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Зрилин Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Куванова Анна Яковлевна

Отец ребёнка: Зрилин Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
21.10.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зрилин Яков Григорьевич

Бракосочетание
Между 1941 и 1945

Муж: Зрилин Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Московских Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Зрилин Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
13.07.1945

Сын: Зрилин Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Зрилин Григорий Павлович

Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зрилин Яков Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Смерть
07.03.2012