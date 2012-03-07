Зрилина (Щеглова) Татьяна Петровна
Место рождения
Дата рождения07.01.1913
Дата смерти07.03.2012
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Зрилин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Куванова Анна Яковлевна
Отец ребёнка: Зрилин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
21.10.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зрилин Яков Григорьевич
Бракосочетание
Между 1941 и 1945
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Московских Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Зрилин Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
13.07.1945
Сын: Зрилин Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Зрилин Григорий Павлович
Леметь, Ардатовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Верхняя Пышма, Верхняя Пышма, Свердловская область
Смерть
07.03.2012