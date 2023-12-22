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Барабанов Филипп Николаевич

Место рождения

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

02.01.1867

Дата смерти

06.07.1867

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1867

Отец: Барабанов Николай Тимофеевич

Мать: Барабанова Аксинья Матвеевна

Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
04.01.1867
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: с. Жерновищ пономарь Иван Егоров Соловьев и гос. крест. дочь девица Марфа А... Иваночкина
Смерть
06.07.1867
Ухорское, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Умер от колики Отпет и похоронен в селе Жерновищи 8.07.1867
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