Барабанов Филипп Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.01.1867
Дата смерти06.07.1867
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1867
Крещение
04.01.1867
Жерновище, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Восприемники: с. Жерновищ пономарь Иван Егоров Соловьев и гос. крест. дочь девица Марфа А... Иваночкина
Смерть
06.07.1867
Умер от колики Отпет и похоронен в селе Жерновищи 8.07.1867