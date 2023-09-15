Сотникова (Смотрова) Евдокия Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сотникова (Смотрова) Евдокия Ильинична

Место рождения

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1887

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: не указан

Мать: не указана

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
09.11.1905

Муж: Сотников Иван Николаевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.06.1907

Сын: Сотников Петр Иванович

Отец ребёнка: Сотников Иван Николаевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.08.1909

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Сотников Иван Николаевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.10.1911

Сын: Сотников Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Сотников Иван Николаевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.07.1914

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Сотников Иван Николаевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.02.1917

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Сотников Иван Николаевич

Сластёнка, Эртильский муниципальный район, Воронежская область
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