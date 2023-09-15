Сотникова (Смотрова) Евдокия Ильинична
Место рождения
Дата рождения1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.11.1905
Рождение ребёнка
23.06.1907
Отец ребёнка: Сотников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
30.08.1909
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Сотников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
18.10.1911
Сын: Сотников Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Сотников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
12.07.1914
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Сотников Иван Николаевич
Рождение ребёнка
13.02.1917
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Сотников Иван Николаевич