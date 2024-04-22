Кондратов Дионисий Леонтьев
Место рождения
Дата рождения01.06.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1872
Рождение ребёнка
10.12.1902
Дочь: Анна Денисова
Мать ребёнка: Кондратова Анна Феофанова
Рождение ребёнка
06.09.1905
Дочь: Елизавета Денисова
Мать ребёнка: Кондратова Анна Феофанова
Рождение ребёнка
04.12.1907
Дочь: Екатерина Дионисьева
Мать ребёнка: Кондратова Анна Феофанова
Рождение ребёнка
23.07.1912
Дочь: Мария Денисова
Мать ребёнка: Кондратова Анна Феофанова
Бракосочетание
Неизвестно