Кондратов Дионисий Леонтьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратов Дионисий Леонтьев

Кондратов Дионисий Леонтьев

Место рождения

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область

Дата рождения

01.06.1872

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1872

Отец: Кондратов Леонтий Казак Ст. Камышловой Павлов

Мать: Кондратова Анастасия Павловна

Полудино, район имени Магжана Жумабаева, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
10.12.1902

Дочь: Анна Денисова

Мать ребёнка: Кондратова Анна Феофанова

Рождение ребёнка
06.09.1905

Дочь: Елизавета Денисова

Мать ребёнка: Кондратова Анна Феофанова

Рождение ребёнка
04.12.1907

Дочь: Екатерина Дионисьева

Мать ребёнка: Кондратова Анна Феофанова

Рождение ребёнка
23.07.1912

Дочь: Мария Денисова

Мать ребёнка: Кондратова Анна Феофанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратова Анна Феофанова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close