Рыбинцева (Петрик) Надежда Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1884 и 1885
Дата смерти21.01.1913 ст.
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Между 1884 и 1885
Отец: Петрик Савелий Иванович
Мать: Петрик Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
29.12.1902 ст.
Дочь: Нина Василиева
Отец ребёнка: Рыбинцев Василий Иванович
ф135 оп78 д1083 1903г Спасский собор ЗАпись 2 Нина родилась 29.12.1902/крещена 01.01.1903 Пятигорский купеческий сын Василий Иванович Рыбинцев и Надежда Саввина Восприемники: Студент Киевского универ... Показать все
Рождение ребёнка
22.10.1904 ст.
Дочь: Ларина Александра Васильевна
Отец ребёнка: Рыбинцев Василий Иванович
ф135 оп78 д1084 1904г. Спасский собор запись 276 Александра рождена 22 октября/крещена 29 октября 1904 Пятигорский куп. сын Василий Иванович Рыбинцев и Надежда Саввина Восприемники: Пятигорский куп. с... Показать все
Рождение ребёнка
05.11.1906 ст.
Дочь: Рыбинцева Клавдия Василиева
Отец ребёнка: Рыбинцев Василий Иванович
ф.135 оп78 д1086 1906г. Запись 304 Рождение 05 ноября/крещение 13 ноября 1906 Сын пятигорского 2-й гильдии купца Василий Иванов Рыбинцев и законная жена егоНадежда Савельева, оба правосл. Восприемники... Показать все
Рождение ребёнка
08.04.1908 ст.
Сын: Рыбинцев Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Рыбинцев Василий Иванович
Родился в городе Пятигорск 08.04.1908 по старому стилю (по данным из личного дела в военных документах, по св-ву о рождении и записи в МК). По воспоминаниям 22.04.1908 типа по новому стилю (в день рож... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1913 ст.
ф.135 оп.78 д.1093 1913г. Запись №11 Купеческого сына Василия Иоаннова Рыбинцева жена Надежда Саввина 28 лет Скончалась 21.01.1913/похоронена 25.01.1913, (на памятнике стоит дата 23.01.1913). От злоуп... Показать все