Петрик Савелий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петрик Иван Федорович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.11.1879 ст.
Мать ребёнка: Петрик Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
Между 1884 и 1885
Дочь: Рыбинцева Надежда Савельевна
Мать ребёнка: Петрик Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
Между 1886 и 1887
Дочь: Троякова Мария Савельевна
Мать ребёнка: Петрик Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
Между 1888 и 1889
Дочь: Ляпкало Вера Савельевна
Мать ребёнка: Петрик Ульяна Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Клавдия Савельевна
Мать ребёнка: Петрик Ульяна Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петрик Ульяна Иванова
Смерть
Неизвестно