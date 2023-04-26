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Петрик Савелий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петрик Иван Федорович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.11.1879 ст.

Сын: Петрик Михаил Савельевич

Мать ребёнка: Петрик Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
Между 1884 и 1885

Дочь: Рыбинцева Надежда Савельевна

Мать ребёнка: Петрик Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
Между 1886 и 1887

Дочь: Троякова Мария Савельевна

Мать ребёнка: Петрик Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
Между 1888 и 1889

Дочь: Ляпкало Вера Савельевна

Мать ребёнка: Петрик Ульяна Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Клавдия Савельевна

Мать ребёнка: Петрик Ульяна Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрик Ульяна Иванова

Смерть
Неизвестно