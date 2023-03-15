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Сафронов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

29.01.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Сафронов Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Сафронов Емелиан Павлов

Мать ребёнка: Пелагия

Рождение ребёнка
21.01.1890

Сын: Сафронов Иоанн

Мать ребёнка: Пелагия

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1894

Сын: Сафронов Григорий

Мать ребёнка: Пелагия

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагия

Смерть
29.01.1897
Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Причина смерти: от горячки
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