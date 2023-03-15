Сафронов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти29.01.1897
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Сафронов Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: Пелагия
Рождение ребёнка
21.01.1890
Сын: Сафронов Иоанн
Мать ребёнка: Пелагия
Рождение ребёнка
08.01.1894
Сын: Сафронов Григорий
Мать ребёнка: Пелагия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагия
Смерть
29.01.1897
Причина смерти: от горячки