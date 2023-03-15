Сафронов Емелиан Павлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Сафронов Павел
Мать: Пелагия
Бракосочетание
16.01.1900
Рождение ребёнка
07.07.1901
Дочь: Сафронова Ольга
Мать ребёнка: Сафронова Татиана Константинова
Рождение ребёнка
03.08.1902
Дочь: Сафронова Евдокия
Мать ребёнка: Сафронова Татиана Константинова
Смерть
Неизвестно