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Сафронов Емелиан Павлов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Сафронов Павел

Мать: Пелагия

Бракосочетание
16.01.1900

Жена: Сафронова Татиана Константинова

Рождение ребёнка
07.07.1901

Дочь: Сафронова Ольга

Мать ребёнка: Сафронова Татиана Константинова

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
03.08.1902

Дочь: Сафронова Евдокия

Мать ребёнка: Сафронова Татиана Константинова

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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