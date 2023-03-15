Пелагия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий Гаврил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафронов Павел
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Сафронов Павел
Рождение ребёнка
21.01.1890
Сын: Сафронов Иоанн
Отец ребёнка: Сафронов Павел
Рождение ребёнка
08.01.1894
Сын: Сафронов Григорий
Отец ребёнка: Сафронов Павел
Смерть
Неизвестно