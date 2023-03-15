Пелагия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Гаврил

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Павел

Рождение ребёнка
1881

Сын: Сафронов Емелиан Павлов

Отец ребёнка: Сафронов Павел

Рождение ребёнка
21.01.1890

Сын: Сафронов Иоанн

Отец ребёнка: Сафронов Павел

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1894

Сын: Сафронов Григорий

Отец ребёнка: Сафронов Павел

Матюкова, Глубоковская волость, Лихвинский уезд
Смерть
Неизвестно

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