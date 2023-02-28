Кленова (Кузнецова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895
Бракосочетание
28.01.1913 ст.
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.04.1914 ст.
Дочь: Кленова Зоя Викторовна
Отец ребёнка: Кленов Виктор Федорович
Рождение ребёнка
11.07.1915 ст.
Дочь: Кленова Мария Викторовна
Отец ребёнка: Кленов Виктор Федорович
Смерть
Неизвестно