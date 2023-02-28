Кленова (Кузнецова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кленова (Кузнецова) Анна Федоровна

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Место рождения

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Около 1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1895

Отец: Кузнецов Федор Васильевич

Мать: Кузнецова Еликонида Павловна

Каргач, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
28.01.1913 ст.

Муж: Кленов Виктор Федорович

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.04.1914 ст.

Дочь: Кленова Зоя Викторовна

Отец ребёнка: Кленов Виктор Федорович

Иваньково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1915 ст.

Дочь: Кленова Мария Викторовна

Отец ребёнка: Кленов Виктор Федорович

Иваньково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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