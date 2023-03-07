Кленов Виктор Федорович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Бракосочетание
28.01.1913 ст.
Жена: Кленова Анна Федоровна
Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.04.1914 ст.
Дочь: Кленова Зоя Викторовна
Мать ребёнка: Кленова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
11.07.1915 ст.
Дочь: Кленова Мария Викторовна
Мать ребёнка: Кленова Анна Федоровна
Смерть
Неизвестно