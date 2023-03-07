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Кленов Виктор Федорович

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Место рождения

Иваньково, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Кленов Федор Николаевич

Мать: Кленова Евпраксия Григорьевна

Иваньково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
28.01.1913 ст.

Жена: Кленова Анна Федоровна

Погост Оночесть, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
28.04.1914 ст.

Дочь: Кленова Зоя Викторовна

Мать ребёнка: Кленова Анна Федоровна

Иваньково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1915 ст.

Дочь: Кленова Мария Викторовна

Мать ребёнка: Кленова Анна Федоровна

Иваньково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Смерть
Неизвестно
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