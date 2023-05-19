Слепнёва (Завьялова) Александра Александровна
Место рождения
Дата рождения01.02.1912
Дата смерти27.08.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1912
Бракосочетание
До 1935
Рождение ребёнка
05.05.1936
Сын: Слепнёв Николай Александрович
Отец ребёнка: Слепнёв Александр Иванович
Рождение ребёнка
25.07.1937
Сын: Слепнёв Валентин Александрович
Отец ребёнка: Слепнёв Александр Иванович
Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.11.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Слепнёв Александр Иванович
Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
27.08.1992
Советский, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра