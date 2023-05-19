Слепнёва (Завьялова) Александра Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлепнёва (Завьялова) Александра Александровна

Слепнёва (Завьялова) Александра Александровна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

01.02.1912

Дата смерти

27.08.1992

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1912

Отец: Завьялов Александр Осипович

Мать: Завьялова Ефросинья Гавриловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
До 1935

Муж: Слепнёв Александр Иванович

Рождение ребёнка
05.05.1936

Сын: Слепнёв Николай Александрович

Отец ребёнка: Слепнёв Александр Иванович

Рождение ребёнка
25.07.1937

Сын: Слепнёв Валентин Александрович

Отец ребёнка: Слепнёв Александр Иванович

Иваново, Иваново, Ивановская область
Рождение ребёнка
25.11.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Слепнёв Александр Иванович

Ключевка, Паломская волость, Кологривский уезд
Смерть
27.08.1992
Советский, Советский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close